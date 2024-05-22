В Новосибирской области направлено в суд уголовное дело по фактам мошеннических действий

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по 16 эпизодам мошенничеств (ч.
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