ЕJN: недостаток магния в рационе грозит повреждением ДНК

Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили, что недостаток магния в рационе не только повышает риск развития диабета, болезней Паркинсона и Альцгеймера, но и повреждает ДНК, ускоряя старение организма.
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