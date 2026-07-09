Подросток и женщина доставлены в больницу после аварии на трассе под Воронежем

Вчера около 12:45 в Россошанском районе на трассе произошло столкновение легковушки и минивэна. По предварительным данным, 45-летняя женщина, управляя авто «ВАЗ», ехала в колонне автомобилей в сторону села Евстратовка.
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