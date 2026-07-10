Политика как он...
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Политика как она есть

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В Иудейской пустыне нашли загадочный тростниковый артефакт возрастом 3700 лет

В Иудейской пустыне нашли загадочный тростниковый артефакт возрастом 3700 лет

По словам исследователей, создатель артефакта использовал распространенный художественный язык своего времени, но выбрал необычный материал — тростник, который крайне редко сохраняется в археологических находках.

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