Сергей Безделов: "Запреты провоцируют майнинговые компании переходить в теневую зону"

Глава Ассоциации промышленного майнинга (АПМ) Сергей Безделов выразил мнение, что введение ограничений на добычу криптовалют в некоторых регионах России может подтолкнуть майнинговые компании к уходу в нелегальный сектор.
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