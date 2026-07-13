The Tree in Your Yard Might Be Quietly Messing With Your Home Insurance

Why insurers care about the trees on your propertyThe paperwork trick nobody tells you aboutWhat actually happens when a tree fallsSimple habits that keep both your yard and your policy safeA small investment that protects a big one .
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