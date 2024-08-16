Дорожный лифтбек Acura Integra Type S примерил гоночный комбинезон[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Представленный год назад компактный лифтбек Acura Integra Type S уже в базовом виде представляет собой неплохой драйверский аппарат, ведь в его основе лежит хот-хэтч Honda Civic Type R.