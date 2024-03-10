MWM: После потерь западных танков ВСУ Россия может не использовать «Армату»

После тяжелых потерь, которые были нанесены парку бронетехники, направленной западными государствами Вооруженным силам Украины (ВСУ), Российская Федерация может позволить себе отказаться от использования танков «Армата» в рамках спецоперации и сохранить их для будущих конфликтов.