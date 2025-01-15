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Мыс Панагия: блокировка «корыта», подготовка к разогреву и откачке мазута

Мыс Панагия: блокировка «корыта», подготовка к разогреву и откачке мазута

Особое внимание получила ситуация на мысе Панагия, где севшая на мель кормовая часть танкера Волгонефть-239 10 января дала течь и в море вышло большое количество мазута.

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