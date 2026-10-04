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Татар-информ

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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору букета ко Дню учителя

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору букета ко Дню учителя

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» При выборе букета ко Дню учителя следует обращать внимание на состояние лепестков и стеблей, а также на запах цветов.

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