Рубио заявил, что США видят "окно возможностей" для урегулирования украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на предстоящей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым намерен обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине и возможную роль Вашингтона в этом процессе.
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