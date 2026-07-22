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Журнал «Профиль»

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Рубио заявил, что США видят "окно возможностей" для урегулирования украинского конфликта

Рубио заявил, что США видят "окно возможностей" для урегулирования украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на предстоящей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым намерен обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине и возможную роль Вашингтона в этом процессе.

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