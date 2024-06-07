Танкисты ВС РФ поразили огнем опорный пункт боевиков ВСУ в Харьковской области

Скриншот видео Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Север" с закрытой огневой точки нанес удары по позициям военнослужащих ВСУ и украинских националистов на одном из опорных пунктов противника в Харьковской области.
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