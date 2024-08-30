Симулятор свиданий Doomsday Paradise появится на Switch 12 сентября Издатель Astrolabe Games и ...

Симулятор свиданий Doomsday Paradise появится на Switch 12 сентябряИздатель Astrolabe Games и разработчик Lemonade Flashbang выпустят версию многопользовательской игры-симулятора свиданий Doomsday Paradise для Switch (через Nintendo eShop) 12 сентября, объявили партнеры.
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