Названо превосходящее «Искандер» по разрушительной мощности оружие

Российские авиабомбы ФАБ-1500, которые оснащают универсальными модулями планирования и коррекции, превосходят комплексы «Искандер» по разрушительной мощности, сообщил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
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