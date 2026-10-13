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Орловские новости

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В Орле раскрыта кража куртки из магазина модной одежды

В Орле раскрыта кража куртки из магазина модной одежды

В отдел полиции Заводского района Орла поступило заявление от представителей крупного магазина модной одежды: из торгового зала была похищена мужская кожаная куртка стоимостью около 13 тыс.

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