В Орле раскрыта кража куртки из магазина модной одежды

В отдел полиции Заводского района Орла поступило заявление от представителей крупного магазина модной одежды: из торгового зала была похищена мужская кожаная куртка стоимостью около 13 тыс.
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