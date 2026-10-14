Билеты в Америку у Юрия Антонова были уже на руках. Попрощаться с родителями он заехал в Минск. Домой вернулся уже с другим решением: отец-фронтовик, узнав о планах сына, заплакал — и Антонов отменил переезд в последний момент.
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