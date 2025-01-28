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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинс о Станковиче: «Он лично показывает, как выполнять упражнения – с ним не соскучишься. Отмечу позитивную атмосферу, которая помогает «Спартаку» на сборах и в матчах»

27-летний хавбек провел в текущем сезоне Мир РПЛ 13 матчей и сделал пять голевых передач. «С нашим тренером не соскучишься.

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