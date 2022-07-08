Власть Овнов, препятствия Раков и внимание Весов: подробный гороскоп на 9 июля

Власть Овнов, препятствия Раков и внимание Весов: подробный гороскоп на 9 июля

ОВНЫ во власти начнут приобретать воспоминания и события прошлого. Больше внимания обращайте на свои собственные мысли: советы окружающих только запутают.

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