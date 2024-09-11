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Татар-информ

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Параигры БРИКС предложили провести в Казани

Параигры стран БРИКС предложили провести в столице Татарстана в будущем, 2025 году. С соответствующей инициативой обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко депутат Государственной Думы России от Татарстана Илья Вольфсон, пишет газета «Ведомости».

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