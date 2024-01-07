Как получить образование в кредит

На сегодняшний день в России практически половина студентов получают высшее образование платно. Даже выпускникам с высокими баллами ЕГЭ не всегда удается попасть на бюджет, особенно по востребованным специальностям.
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