Диетологи рассказали, как снизить уровень "плохого" холестерина

Накапливающийся в теле холестерин долго не даёт о себе знать, предостерегли специалисты.По мнению диетологов, отказ от насыщенных жиров и внесение в повседневную жизнь некоторых изменений, направленных на снижение уровня плохого холестерина, может значительно улучшить состояние здоровья.