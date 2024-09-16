Начальную школу и детский сад построят на улице Маршала Бирюзова

Фасады здания нового учебного корпуса, который строится на ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, органично впишутся в окружающую застройку, так как будут выполнены в рамках общей концепции жилого комплекса, сообщили сегодня в пресс-службе строительного комплекса города Москвы.
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