Начальную школу и детский сад построят на улице Маршала Бирюзова

Фасады здания нового учебного корпуса, который строится на ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, органично впишутся в окружающую застройку, так как будут выполнены в рамках общей концепции жилого комплекса, сообщили сегодня в пресс-службе строительного комплекса города Москвы.