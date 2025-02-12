Обзор матчей Welsh Open по снукеру. Третий день

Марк Уильямс, Марк Аллен и Нил Робертсон проиграли в третий день турнира Welsh Open по снукеру, а Джон Хиггинс, Стивен Магуайр, Джексон Пейдж, Том Форд и Юань Сыцзюнь вышли в 1/8 финала, сообщает WST Стивен Магуайр (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Видео - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Фаворит турнира Марк Уильямс потерпел поражение от Стивена Магуайра со счетом 2-4 в 1/16 финала Welsh Open 2025.