Собянин: За 10 лет в Москве обновили 85 зданий городских театров

Гранты предоставляет Агентство креативных индустрий Организации, которые зарегистрированы в Москве и подали заявки на проведение киносъемочных работ через сайт Московской киноплатформы могут претендовать на гранты Агентства креативных индустрий.
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