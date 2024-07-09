Аршавин: «Зениту» стоит продать Клаудиньо за хорошую сумму

Игрок может уехать в Бразилию Бывший игрок петербургского «Зенита» в программе «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ» посоветовал клубу сине-бело-голубых продать бразильского игрока Клаудиньо при хорошем предложении.
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