Скинул 24 килограмма за три недели и нашел молодую девушку: что стало с 60-летним Сергеем Пенкиным stAdmАртист стремительно потерял вес и заставил общественность волноваться о себе Сергей Пенкин переехал из родной Пензы в Москву в середине 80-х.