Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 649 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • михаил ошкин
    Ну, если ВЦИОМ опрашивал, тогда все понятно. Они славятся "правдивостью".Россияне высказал...
  • Walery
    Победа... - это когда врага добивают, а не только изгоняют.«С победой!» Пути...
  • Александр Гуреев
    Дима, за это нужно оленевода спросить, вплоть до пожизненного.Александр Хинштей...

В России объяснили повышение цен на пиво

В России объяснили повышение цен на пиво

Цены на пиво повышаются под влиянием сразу нескольких факторов. В частности, на это влияет акцизный сбор и повышение расходов на зарплату сотрудникам, объяснил член правления «Опоры России», руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский в беседе с KP.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх