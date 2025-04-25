В России объяснили повышение цен на пиво

Цены на пиво повышаются под влиянием сразу нескольких факторов. В частности, на это влияет акцизный сбор и повышение расходов на зарплату сотрудникам, объяснил член правления «Опоры России», руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский в беседе с KP.