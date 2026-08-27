Нехватка техники и топлива: танковые экипажи ВСУ будут обучать на симуляторах В ходе провального контрнаступления в 2023 году, а затем не менее неудачного втор.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Нехватка техники и топлива: танковые экипажи ВСУ будут обучать на симуляторах В ходе провального контрнаступления в 2023 году, а затем не менее неудачного втор.
Свежие комментарии