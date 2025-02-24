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Небензя назвал резолюцию США отправной точкой к миру на Украине

Небензя назвал резолюцию США отправной точкой к миру на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американская резолюция по конфликту на Украине, принятая Советом Безопасности ООН, расценивается РФ как отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса.

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