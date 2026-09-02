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Основателю «Дома с маяком» Мониаве предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС РФ

Основателю «Дома с маяком» Мониаве предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС РФ

Основателю «Дома с маяком» Лидии Мониавы предъявили обвинение. Оно связано с распространением фейков о якобы действиях ВС России в отношении мирного населения Украины.

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