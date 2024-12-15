Ничьи «Реала» и «Ливерпуля», два золота российских пловцов на ЧМ, победа «России 25» на КПК, поражение «Баварии», президентом Грузии стал экс-футболист и другие новости

1. В 16-м туре АПЛ лидеры синхронно потеряли очки: «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Фулхэмом» (2:2), играя в меньшинстве с 17-й минуты, а «Арсенал» дома не смог выиграть у «Эвертона» (0:0).
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