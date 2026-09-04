Что мы строим в России? Любое государство стремится построить общество в интересах своих граждан или в интересах одной из привилегированны.
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