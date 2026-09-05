Путин и Собянин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли по видеосвязи новые инфраструктурные объекты в Москве. В частности, на первом участке Рублево-Архангельской линии метрополитена запущено движение от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева».
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