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Путин приветствован на Красной площади: аплодисменты и скандирование "Россия"

Путин приветствован на Красной площади: аплодисменты и скандирование "Россия"

Во время парада на Красной площади зрители активно приветствовали Президента Владимира Путина. Собравшиеся выразили поддержку, сопровождая его появление на мероприятии громкими аплодисментами и скандированием "Россия", сообщил корреспондент.

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