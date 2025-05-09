Путин приветствован на Красной площади: аплодисменты и скандирование "Россия"

Во время парада на Красной площади зрители активно приветствовали Президента Владимира Путина. Собравшиеся выразили поддержку, сопровождая его появление на мероприятии громкими аплодисментами и скандированием "Россия", сообщил корреспондент.
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