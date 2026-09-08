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Киньонес из «Аль-Кадисии» и Мане из «Аль-Насра» номинированы на «Золотой мяч». Мексиканец забил 4 мяча на ЧМ, сенегалец дошел до финала Кубка Африки

Нападающий «Аль-Кадисии» и сборной Мексики Хулиан Киньонес вошел в число 30 номинантов на «Золотой мяч».

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