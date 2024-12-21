Эксперт назвала топ-5 самых вредных новогодних продуктов

К выбору праздничных блюд на новогодний стол следует отнестись серьезно, считает руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.
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