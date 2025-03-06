Глава Союза пенсионеров Подмосковья Никитин озвучил данные о минимальной пенсии в России. По его словам, она составляет 15,2 тысячи рублей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Глава Союза пенсионеров Подмосковья Никитин озвучил данные о минимальной пенсии в России. По его словам, она составляет 15,2 тысячи рублей.