Стерва & К°

98 744 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Вполне с вами согласна.«Отпуск с внучкой...
  • Ирина
    Бабушка не чудить, а хочет действительно отдохнуть. Поймёте, когда своих будете иметь.«Отпуск с внучкой...
  • Ирина
    Да что вы за это море уцепились. Оно не снимает с бабушки ответственность за безопасность ребёнка. Нахождение возле ...«Отпуск с внучкой...

Это моя дочь. И она будет жить у нас.

Это моя дочь. И она будет жить у нас.

Женщина рассказывает о своей житейской ситуации. И она довольно непростая. Ольга замужем вторым браком.

Вернуться к статье
82
Обсудить
Vsevolod
Ох и стерва, однако! К ее сыну от первого брака муж относится хорошо, а его дочь будет мешать и напоминать... Стоит задуматься, а какая дальше будет жизнь с такой женушкой?
Vera Dobryagina
Ну тут женщина не права, конечно. Её саму замуж взяли с ребёнком от первого брака, так и у мужа от прежних отношений есть дочь. И никто этого не скрывал. Думала, что муж своего ребёнка забудет, и не станет помогать? Так что бы это был за мужик? Как для себя и своего сына хочется все условия создать, так же и муж о своей дочери думает. И ничего страшного, квартира большая, места всем хватит, а со временем, дочь может и сама захочет отделиться, там уж как пойдёт.
Елена Соколова
Прям как в фильме "Карнавал". Ирина Муравьёва - приехавшая дочь, Юрий Яковлев - её отец.
Алена Иванова
Очень часто по жизни дочь от первого брака может сломать вторую семью((( Для этого часто первая жена и посылает дочь во вторую семью.
Алена Иванова
Только эта первая жена забыла, что 2-жды в одну реку не входят. Если в 1-ый раз семья не получилась, то уже не получится((((
Алена Иванова
Однако Ирина Муравьева потом показала отцу кто чего стоит, положив его деньги в морозильник и жила самостоятельно!
Анна Anmi
Причем тут первая жена? Дети бывшими не бывают! А девочка учиться приехала, а не "просто пожить"...
Алена Иванова
Жизнь показывает, дети от первых браков посылаются бывшей женой, чтобы сломать этот 2-ой брак!((( И у них это неплохо получается!((((

Картина дня

наверх