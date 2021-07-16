Это моя дочь. И она будет жить у нас.

Стерва & К°НедвижимостьЭто моя дочь. И она будет жить у нас. Женщина рассказывает о своей житейской ситуации. И она довольно непростая. Ольга замужем вторым браком.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVVsevolodОх и стерва, однако! К ее сыну от первого брака муж относится хорошо, а его дочь будет мешать и напоминать... Стоит задуматься, а какая дальше будет жизнь с такой женушкой?Vera DobryaginaНу тут женщина не права, конечно. Её саму замуж взяли с ребёнком от первого брака, так и у мужа от прежних отношений есть дочь. И никто этого не скрывал. Думала, что муж своего ребёнка забудет, и не станет помогать? Так что бы это был за мужик? Как для себя и своего сына хочется все условия создать, так же и муж о своей дочери думает. И ничего страшного, квартира большая, места всем хватит, а со временем, дочь может и сама захочет отделиться, там уж как пойдёт.Елена СоколоваПрям как в фильме "Карнавал". Ирина Муравьёва - приехавшая дочь, Юрий Яковлев - её отец.АИАлена ИвановаОчень часто по жизни дочь от первого брака может сломать вторую семью((( Для этого часто первая жена и посылает дочь во вторую семью.АИАлена ИвановаТолько эта первая жена забыла, что 2-жды в одну реку не входят. Если в 1-ый раз семья не получилась, то уже не получится((((АИАлена ИвановаОднако Ирина Муравьева потом показала отцу кто чего стоит, положив его деньги в морозильник и жила самостоятельно!Анна AnmiПричем тут первая жена? Дети бывшими не бывают! А девочка учиться приехала, а не "просто пожить"...АИАлена ИвановаЖизнь показывает, дети от первых браков посылаются бывшей женой, чтобы сломать этот 2-ой брак!((( И у них это неплохо получается!((((Комментировать
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