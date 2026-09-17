"ЛизаАлерт" сообщил об увеличении числа ненайденных за лето 2026

Глава "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев сообщил, что летом 2026 года отряд получил почти 16,5 тыс. заявок на поиск пропавших, как и в 2025 году.
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