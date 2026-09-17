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Царьград

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"ЛизаАлерт" сообщил об увеличении числа ненайденных за лето 2026

"ЛизаАлерт" сообщил об увеличении числа ненайденных за лето 2026

Глава "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев сообщил, что летом 2026 года отряд получил почти 16,5 тыс. заявок на поиск пропавших, как и в 2025 году.

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