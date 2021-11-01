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Бывший генпрокурор Украины Луценко посоветовал президенту Зеленскому покинуть пост главы государства

Бывший генпрокурор Украины Луценко посоветовал президенту Зеленскому покинуть пост главы государства

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как можно спасти страну от «нападок России». Он посчитал, что для этого президент Владимир Зеленский должен признаться в «своих грехах» и уйти со своего поста.

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