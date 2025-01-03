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США оставили чиновникам России открытую дверь. Об Украине - ни слова

США оставили чиновникам России открытую дверь. Об Украине - ни слова

Царьград © Bulkin Sergey / news.ru/Globallookpress Посол США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с властями России, несмотря на существующие разногласия.

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