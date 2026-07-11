В Иркутске водитель Toyota Camry сбил двух девочек и скрылся

В Ленинском округе Иркутска 11 июля произошёл наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Водитель Toyota Camry, двигаясь по 20-му Советскому переулку в районе дома № 233Б на улице Баумана, сбил девочек восьми и семи лет, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.