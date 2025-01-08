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Исследование: утренний кофе снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Европейского общества кардиологов опубликовали результаты исследования, согласно которым употребление кофе по утрам связано с меньшим риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто пьет кофе в течение всего дня.

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