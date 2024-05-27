Возрастное ограничение на пользование соцсетями: в какой стране требуют ввести такие правила

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет, чтобы Европейский союз установил возрастное ограничение на пользование соцсетями на уровне 15 лет, чтобы защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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