Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о причинении смерти участнику СВО в Челябинске

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у Челябинского СК доклад по делу о причинении смерти участнику СВО в Челябинске, по которому накануне был вынесен приговор суда, согласно которому виновному в этом преступлении было назначено наказание в виде 1.
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