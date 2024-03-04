Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о причинении смерти участнику СВО в Челябинске

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у Челябинского СК доклад по делу о причинении смерти участнику СВО в Челябинске, по которому накануне был вынесен приговор суда, согласно которому виновному в этом преступлении было назначено наказание в виде 1.