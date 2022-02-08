Выпускники петербургской гимназии после увольнения педагога из-за стихов Хармса заявили о неадекватности директора

Чтение стихов Александра Введенского и Даниила Хармса закончилось для учительницы увольнением. По словам Серафимы Сапрыкиной, после урока ее к себе вызвала директор учебного заведения, назвала поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов».