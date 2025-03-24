Противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ отработали задачи пилотирования при возникновении внештатных ситуаций

В полёте экипажи отработали навыки управления Ил-38 на максимальной высоте в 8000 км, после чего выполнили учебные задачи по экстренному снижению, отказу одного и двух двигателей, отказу пилотажного навигационного оборудования.
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