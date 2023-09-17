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Игорь Еременко: «Мы пока в России, тренируемся с Крыловой, готовимся к стартам. На каких этапах Гран-при будем выступать, пока не знаем»

Фигуристы начали выступать в дуэте в феврале этого года.  «Пока мы здесь, тренируемся. Пока старты здесь, будем к ним готовиться», – сказал Игорь Еременко.

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