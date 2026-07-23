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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клоппа завтра объявят тренером сборной Германии. DFB запланировал пресс-конференцию

Немецкий футбольный союз (DFB) завтра официально представит Юргена Клоппа . Ранее экс-тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд подтвердил , что станет новым главным тренером сборной Германии.

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