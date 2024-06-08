Минобороны: ПВО уничтожили и перехватили двадцать пять беспилотников над территорией РФ

В акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера В Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки на территории нашей страны.
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